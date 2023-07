IA nos muestra versión realista de Mai de The King of Fighters

En estos últimos años muchos artistas tienen cierto temor respecto a sus comisiones, y eso se debe justamente a que las herramientas de inteligencia artificial han crecido de manera exponencial. Pues algunas personas las utilizan para hacer derivaciones de algunos personajes famosos de la cultura pop, mismos que vienen de series, anime y mucho más.

Eso ha llevado a un susurro de Instagram conocido como MySmartarts a utilizar las mismas y traer algunas caras conocidas al mundo real, uno que se ha hecho famoso es el relacionado a Mai de The King of Fighters. Esto le ha generado bastante nostalgia a los usuarios fanáticos de los arcade, razón por la que le piden que traiga más personajes.

Aquí las imágenes:

Vale la pena mencionar, que también ha mostrado ilustraciones de One Piece, Street Fighter, El Camino hacia el Dorado, Resident Evil y hasta Peach de la saga de Super Mario Bros. Por lo que pasar a su Instagram no estaría nada mal, dado que son imágenes que solo han tenido ligeros retoques, pero el resto del trabajo lo ha hecho una máquina.

Vía: Instagram

Nota del editor: El mundo de King of Fighters está un poco alejado aunque no lo queramos admitir, y eso es algo triste, puesto que la última entrega de la franquicia logró ventas aceptables. Pero al lado de Street Fighter o Mortal Kombat ya no son tan comparados.