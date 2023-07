Padre se ofende por causa de Diablo IV

Blizzard está teniendo una buena época de regreso en cuanto a relevancia gracias a su último videojuego, Diablo IV, pero no todos están de acuerdo con lo que representa tal cual el nombre. Y justamente se han quejado de manera formal con este lanzamiento, dado que sus vallas publicitarias han sido tachadas de incitar a los jóvenes a ser parte del satanismo.

Un pastor de la religión cristiana se ha quejado de esta imagen de la diosa Lilith con la frase de “bienvenidos al infierno de Melbourne” (Australia) mencionando que han causado pesadillas a sus hijos y que promueven una ideología. A eso se suma que el aspecto del personaje central sería ofensivo para quienes creen en ciertas etnias, esto mencionado por la persona.

lol someone complained to Ad Standards that the Diablo ad reminded them of lockdown?? pic.twitter.com/osqdpLYcms

— Josh Taylor (@joshgnosis) July 4, 2023