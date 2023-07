Diablo IV es bombardeado con reseñas negativas

Diablo IV es el último juego que ha recibido críticas negativas en lo que va del año, ya que los fanáticos publican reseñas negativas en línea para expresar su frustración. Diablo IV es la última entrega de esta franquicia de larga duración y salió recientemente en PC, PlayStation y Xbox. Diablo IV recibió críticas extremadamente positivas al momento de su lanzamiento, con una puntuación de 87 en Metacritic para la versión de PC.

La versión de PS5 tiene una puntuación de 88, mientras que la edición de Xbox Series X tiene una impresionante puntuación de 92. Los críticos han elogiado diferentes aspectos de Diablo IV, incluyendo la jugabilidad y el diseño de niveles, junto con otras mejoras realizadas desde Diablo III. Sin embargo, parece que los jugadores tienen algunos problemas con Diablo IV, ya que algunos usuarios han comenzado a publicar reseñas negativas del juego.

Diablo IV tiene una puntuación de usuarios de 4.8 en Metacritic al momento de escribir esto, una caída significativa en comparación con su puntuación de críticos de 87. Las reseñas negativas superan a las positivas por ahora, con un pequeño número de jugadores dejando reseñas mixtas para Diablo IV. Algunas de estas reseñas son bastante extensas, ya que algunos fanáticos aprovechan esta oportunidad para expresar su opinión detalladamente sobre el juego, mientras que otros se quejan principalmente de los problemas de servidor en Diablo IV y sus prácticas de monetización. Algunos también llaman al juego aburrido y afirman que no vale la pena el precio de $1500 MXN.

Un fanático en particular analiza varias partes de Diablo IV en detalle, compartiendo críticas del sistema de habilidades, progresión, interfaz de usuario y más. En general, estos usuarios parecen estar extremadamente decepcionados con Diablo IV, con un jugador que lo califica de mediocre y falto de inspiración, además de más quejas sobre las microtransacciones.

Sin embargo, Diablo IV también ha recibido muchas críticas positivas de los usuarios, con muchos jugadores elogiando su combate. Un usuario afirma haber jugado Diablo IV durante más de 100 horas, mientras que otros jugadores también elogian su diseño de arte y música. Es importante destacar que los jugadores que dejan una reseña positiva para Diablo IV también critican las microtransacciones presentes en el juego. Será interesante ver cómo cambia la puntuación de usuarios de Diablo IV en las próximas semanas, a medida que más fanáticos tengan acceso al juego.

Diablo IV es uno de los muchos títulos que han recibido una oleada de críticas negativas por parte de los fanáticos en 2023, incluyendo Resident Evil 4, el DLC Burning Shores de Horizon Forbidden West, Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part 1 en PC, entre otros.

Diablo IV está disponible ahora en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Les mentiría si les dijera que sigo igual de enganchado con Diablo IV que cuando salió. Pero aún así es un excelente juego, me parece muy infantil hacer un review bombing porque los servidores del juego han fallado algunos días.