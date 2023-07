La película de Barney será sumamente surrealista

La ingeniosa reinterpretación de “Barbie” por parte de Greta Gerwig y Margot Robbie no es la única película basada en un juguete en desarrollo en Mattel, ni mucho menos. Pero mientras el público se prepara para ver cómo la directora nominada al Oscar le da un toque artístico a la historia de una muñeca, Mattel también está trabajando en una película de “Barney” que un ejecutivo describe como “surrealista” y similar al trabajo de Charlie Kaufman y Spike Jonze, la pareja detrás de “Adaptation” y “Being John Malkovich“.

“Nos estamos enfocando en la angustia milenaria del concepto en lugar de afinarlo para niños”, dijo el ejecutivo de Mattel Films, Kevin McKeon, en una entrevista con el New Yorker sobre los numerosos proyectos que el estudio tiene en desarrollo. “Es realmente una apuesta para adultos. No es que tenga clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener treinta y pico de años y crecer con Barney, en el nivel de desencanto dentro de la generación”.

El ejecutivo continuó diciendo que han estado presentando la película de “Barney” a posibles socios como “una película al estilo de A24”, en referencia al estudio detrás de “Everything Everywhere All at Once“, ganadora del Oscar, y proyectos audaces como “Beau Is Afraid” de Ari Aster. Este enfoque es ciertamente sorprendente dado que el material original es un programa infantil sobre un dinosaurio títere gigante que canta canciones y juega con niños.

El actor ganador del Oscar, Daniel Kaluuya, está involucrado en la producción del proyecto, que describió como “desgarrador” en una entrevista de 2020 con EW.

“Barney nos enseñó: ‘Te quiero yo, y tú a mí. ¿No dirás que tú también me quieres?’ Esa es una de las primeras canciones que recuerdo, ¿y qué sucede cuando eso no es verdad? Pensé que eso era realmente desgarrador”, dijo Kaluuya. “No tengo idea de por qué, pero parece que tiene sentido. Parece que hay algo inesperado que puede ser conmovedor pero optimista. Especialmente en este momento, creo que eso es realmente, realmente necesario”.

Mattel Films también está desarrollando activamente películas basadas en juguetes que van desde Major Matt Mason hasta Hot Wheels, pero lo próximo será un reinicio de “Masters of the Universe” a cargo de los cineastas de “The Lost City“, Adam y Aaron Nee.

Después de “Barbie“, por supuesto, que se estrena exclusivamente en cines el 21 de julio.

Vía: Yahoo!