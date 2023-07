Lanzan trailer de Suicide Squad ISEKAI

Mientras James Gunn se prepara para reiniciar el DCU con Superman: Legacy, todavía hay títulos sin conexión de los cuales emocionarse, especialmente en animación. My Adventures With Superman tiene como objetivo ofrecer una versión shojo anime del Hombre de Acero, y ahora, Warner Bros. Japan está lista para presentar un anime completamente original hecho en Japón que lleva a los personajes de DC a un mundo completamente nuevo, literalmente. Durante un panel en Anime Expo 2023, Warner Bros. Japan y WIT Studio presentaron una nueva serie de anime titulada Suicide Squad Isekai, literalmente, Suicide Squad Mundo Diferente.

El género isekai ha explotado rápidamente para convertirse en uno de los géneros más grandes, prominentes y populares dentro del anime en la última década. El género involucra a un protagonista, generalmente una persona bastante normal, que es transportada a un mundo de fantasía lleno de criaturas y poderes maravillosos y peligrosos. Los fanáticos occidentales no están del todo familiarizados con el género, ya que títulos clásicos como Alicia en el País de las Maravillas y Las Crónicas de Narnia son básicamente isekai, arrojando a sus personajes a otro mundo más extraño y mágico.

Aunque los detalles son escasos en este momento, sabemos que la serie no está conectada con el próximo reinicio de DC de Gunn y Peter Safran, ya que el CEO de WIT Studio, George Wada, pidió al público que llame a Gunn y le diga que vea el programa. Además, se anunció que Eri Osada, director de animación principal de Jujutsu Kaisen, dirigirá Suicide Squad Isekai, mientras que Tappei Nagatsuki y Eiji Umehara se encargarán de la escritura. Nagatsuki y Umehara no son ajenos al género isekai, ya que han trabajado en los guiones de Re:Zero – Starting Life in Another World.

Un breve avance mostrado a la audiencia en el panel reveló una estética visual 2D muy estilizada para el anime, con Harley y Joker causando estragos sangrientos en las calles de Gotham, antes de pasar a un mundo de fantasía con enormes dragones y gigantescos mutantes cerdo. En otras palabras, definitivamente es un isekai. Además, Osada, quien subió al escenario vestido como Katana, dijo que obtuvieron “permiso expreso de DC para que los personajes usen magia”.

Y sí, Harley y Joker serán los protagonistas del programa. Osada hizo hincapié en que su versión de Joker será diferente.

“Todos tienen su versión favorita de Joker“, dijo Osada. “Finalmente decidimos no copiar ninguna iteración en particular y tener algo completamente único”.

Vía: DC

Nota del editor: ¿No se ve hermoso? Ojalá que no sea una decepción.