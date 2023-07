La escena entre Goku y Bulma que fue censurada

Dragon Ball, una de las series de anime más queridas y populares en México, ha dejado una huella indeleble en la cultura del país. Sin embargo, a lo largo de su emisión, hubo ciertas censuras que se llevaron a cabo sin que la mayoría de la gente se diera cuenta, y que afectaron a diálogos y escenas que parecían no tener sentido.

Una de las situaciones más destacadas se produjo en una escena en la que el inocente protagonista, Goku, descubre que Bulma, no tiene un… cuerpo similar al suyo. Dado que Goku creció con su abuelo en las montañas y no tuvo interacción con mujeres, este tipo de situaciones se utilizaron como recurso humorístico en los primeros episodios de la serie.

En los años 90, la televisión abierta en México no permitía la transmisión de contenido considerado inapropiado para el público infantil y la censura era mucho más estricta que hoy en día. Por lo tanto, se realizaron ediciones y censuras en Dragon Ball para adecuar el contenido a estas restricciones. Esto incluyó la eliminación o modificación de escenas que podrían considerarse inapropiadas o fuera de contexto para los espectadores más jóvenes. Esta es la escena en cuestión:

Esta práctica de censura no fue exclusiva de Dragon Ball, sino que también se aplicó en otras series populares de la época, como Ranma 1/2. Es importante destacar que, si bien algunas personas pueden no tener problemas con la falta de este material editado, otros pueden encontrar frustrante la pérdida de parte del contenido original y considerarlo un detrimento para la experiencia general de la serie.

Es importante reconocer que, aunque la censura en Dragon Ball y otras series pueda haber pasado desapercibida para muchos espectadores en su momento, estos cambios representan una parte de la historia de la transmisión del anime en México. Hoy en día, con la disponibilidad de la serie en su forma íntegra por otros medios y en su idioma original, los fans pueden apreciarla en toda su gloria y comprender mejor su impacto cultural y su lugar en la historia del anime en el país.

Vía: MSN

Nota del editor: Solo los niños con suficiente barrio se daban cuenta del porqué había estas extrañas escenas en las que el diálogo o las reacciones no hacían sentido del todo. Pero en realidad creo que no afectó tanto, lo que no puedo creer es que existan fans de Ranma 1/2 en español porque las escenas topless y las bromas eran demasiadas en su versión original.