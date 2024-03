Hidetaka Miyazaki no dirigiría Dark Souls 4

Hoy en día, Hidetaka Miyazaki es un sinónimo de FromSoftware. El director ha estado a cargo de títulos como Dark Souls 1 y 3, así como Sekiro: Shadows Die Twice y, recientemente, Elden Ring. Para muchos, es imposible pensar en estas series sin esta mente creativa a cargo del proyecto. Sin embargo, esto es algo que eventualmente sucederá, y todos parece que el siguiente Dark Souls ya no sería dirigido por Miyazaki.

En una reciente entrevista con IGN, Miyazaki reveló que ni cree tomar el rol de director en la siguiente entrega de Dark Souls. En su lugar, algún director más joven tomará el puesto, lo cual puede ser positivo, pero es probable qué no muchos estén de acuerdo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Existe una alta posibilidad de que deleguen la dirección de los próximos Dark Souls a otros directores. Creo que es muy probable que veamos nuevos directores en el futuro. Si hacemos eso, me gustaría alejarme de ese papel de supervisión y darles una dirección y un control total sobre esos proyectos. Creo que realmente esta es la mejor manera y la manera más fácil para que florezcan dentro de ese entorno y con esos nuevos proyectos”.

Miyazaki ve esto cómo un cambio positivo, puesto que esto no solo le dará la oportunidad a una nueva generación de tomar las riendas, sino que también le traería nuevas ideas a la franquicia. Sin embargo, no todos los fans están de acuerdo con esta posición. Tan solo hay que ver el caso de Dark Souls 2, el cual no fue dirigido por Miyazaki, y es considerado como la peor entrega en toda la serie de Souls de FromSoftware.

Sin embargo, esto no significa que Miyazaki abandonará el estudio, puesto que bien podría tomar el rol de director en otros proyectos, como una posible secuela de Elden Ring. De igual forma, es posible que tome un papel de productor, por lo que seguirá involucrado en las series que todos amamos.

Por el momento, Miyazaki está trabajando arduamente en el DLC de Elden Ring, el cual estará disponible el próximo 21 de junio de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más esta expansión aquí. De igual forma, se reportan nuevas ventas para este título.

Nota del Editor:

Miyazaki es muy importante para Darks Souls, pero no es la única persona que ha trabajado en estos juegos, y si el siguiente director es alguien que entiende a la perfección la serie, entonces podrías estar frente a una experiencia que logre elevar el ya de por sí alto nivel en el que esta franquicia se encuentra.

Vía: IGN