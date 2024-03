Creador de Epic Mickey habla sobre un nuevo juego

Uno de los anuncios que sorprendió a más de una persona durante el último Nintendo Direct fue Epic Mickey: Rebrushed, un remake del título que vimos originalmente en el Wii en el 2010. Como era de esperarse, las conversaciones sobre una posible tercera entrega en la serie no se hicieron esperar, y este tema llegó a los oídos de Warren Spector, director del primer título en esta franquicia.

Al responder un par de preguntas en LinkedIn, Spector reveló que le encantaría trabajar en Epic Mickey 3. Sin embargo, en estos momentos no se puede comprometer con esta idea, no solo porque la propiedad está en las manos de otra compañía, sino que está trabajando en otros proyectos. Esto fue lo que comentó:

“No puedo empezar a describir lo emocionado que estoy de que Disney Epic Mickey regrese a Switch y otras plataformas. Todos en el equipo original, así como los equipos Purple Lamp y THQ Nordic que trabajaron en la remasterización, hicieron un gran trabajo al darle vida al juego. Los equipos de ese proyecto fueron fantásticos (obviamente fue un verdadero trabajo de amor) y cada miembro del equipo puede estar orgulloso del hecho de que creamos algo que, como casi todo lo de Disney, es imperecedero. Ser parte del legado continuo de la compañía de brindar entretenimiento familiar que perdura durante décadas es más de lo que podría haber esperado”.

Por el momento, no hay planes para un Epic Mickey 3. Sin embargo, si a Epic Mickey: Rebrushed le va bien en ventas, no se descarta la posibilidad de que esto llegue a suceder. Recordemos que algo similar pasó con Bob Esponja. En el 2020 llegó SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, un remake del clásico de la generación del GameCube. Poco después, THQ Nordic nos entregó un título completamente original en esta serie.

De esta forma, existe la posibilidad de que lo mismo suceda con Epic Mickey. Te recordamos que Epic Mickey: Rebrushed estará disponible en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, checa esta comparación entre el remake y el título original.

Nota del Editor:

Un Epic Mickey 3 sería algo genial. Si bien es cierto que la serie nunca ha sido el pináculo de los plataformeros 3D, tampoco es mala, y vale mucho la pena, no solo para los fans de Disney, sino para todos aquellos que aman este tipo de aventuras.

