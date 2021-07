Hideo Kojima ya vio Zack Snyder’s Justice League, y esta es su opinión

Hideo Kojima, famoso director responsable por series como Metal Gear, es un gran fan del séptimo arte. De esta forma, el creador de Death Stranding constantemente comparte su opinión sobre diferentes cintas en su cuenta oficial de Twitter. Ahora, no hace mucho, Kojima por fin tuvo la oportunidad de ver Zack Snyder’s Justice League, y esto fue lo que opinó al respecto.

Como recordarán, esta nueva versión de la cinta de 2017 nos ofrece una serie de escenas y tomas adicionales que nos presentan la visión original de Zack Snyder, esto antes de abandonar el proyecto original debido a un conflicto personal. ¿Acaso a Kojima le gustaron estos cambios? Esto es lo que el director tuvo que decir al respecto:

It's not so much a Snyder cut as it is a Snyder "universe" in every way, for better or worse. For him, this is "justice".

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 5, 2021