Xbox lanza nostálgico video musical para promover Xbox All Access

Cuando se trata de promoción, sabemos que a la gente de Xbox le encanta romper las fronteras creativas y esto lo hemos visto en repetidas ocasiones con el Xbox Series X, S y Xbox Game Pass. Sin embargo, esta nueva campaña de marketing para Xbox All Access podría ser la mejor de todas.

Literalmente estamos frente a un video musical con todo el estilo de los años 90, protagonizado por la “sensación del R&B” All-4-One, reimaginando su balada de 1994 “I Swear” con nuevas letras centradas en torno a Xbox y el programa de pagos Xbox All Access.

En lugar de llamarse “I Swear”, esta versión es titulada “It’s All There“, y el video es simplemente ridículo, mostrando cómo un usuario de Xbox mejora su Xbox One en un Series S, mientras que All-4-One nos canta a lo largo del proceso.

Aunque Xbox All Access todavía no está disponible en México, representantes de la marca para nuestro territorio nos han confirmado que ya están en proceso de incorporarlo por acá.

Fuente: Xbox