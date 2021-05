Hayao Miyazaki considera a Demon Slayer como su rival

Demon Slayer: Mugen Train es un éxito mundial. Cuando esta cinta se estrenó por primera vez en Japón el año pasado, se dio a conocer la opinión de Hayao Miyazaki, director de varias aclamadas películas de Studio Ghibli, respecto a esta adaptación, la cual no fue positiva, ya que el cineasta estaba más interesado en tirar la basura que en hablar del trabajo de Ufotable. Sin embargo, parece que Miyazaki ha cambiado de parecer respecto al largometraje que está conquistando los cines a nivel global.

En una reciente entrevista, Toshio Susuki, productor y cofundador de Studio Ghibli, tuvo la oportunidad de aclarar un poco las opiniones de Miyazaki, y reveló la nueva postura del director de Mi Vecino Totoro. Esto fue lo que comentó:

“Durante una de nuestras conversaciones Miyazaki me dijo: ‘parece que Kimetsu no Yaiba es un gran éxito’. En realidad, no he visto el anime ni he leído el manga en el que se basa, pero lo he escuchado de otras personas, así que le di a Miyazaki una descripción básica de la misma. Miyazaki me respondió asintiendo solemnemente: ‘Sí, un anime como ese definitivamente será un éxito’.

Bueno, ya sabes, para mí, Demon Slayer es mi rival”.