Bandai Namco comparte nuevas e increíbles fotos del DLC de Trunks para DBZ: Kakarot

Después de adaptar un par de historias provenientes de Super, Dragon Ball Z: Kakarot está listo para entregarle a los jugadores una aventura en la línea del tiempo alterna en donde Trunks y Gohan deben de sobrevivir los ataques de los Androides 17 y 18. De esta forma, Bandai Namco ha compartido nuevas imágenes de este DLC que revela un par de detalles interesantes sobre lo que nos espera.

Aunque por el momento no hay información relacionada con una fecha de lanzamiento, Bandai Namco compartió imágenes de Trunks The Warrior of Hope!, en donde se revela que el Gohan que veremos en este futuro alterno sí tendrá solo un brazo, recordemos que en algunos videojuegos este detalle es omitido. De igual forma, los Androides no serán los únicos problemas a los que nos enfrentaremos, ya que se ha confirmado la aparición de Cell en su primera versión, ya que aún no absorbe el poder de las otras creación del Dr. Gero.

Aunque no tenemos más detalles por el momento, Bandai Namco ha mencionado que compartirán más detalles en un futuro. Con Summer Game Fest y E3 2021 llevándose a cabo a lo largo de junio, es muy probable que el próximo mes tengamos información adicional.

En temas relacionados, se ha revelado el diseño original de Cell. De igual forma, así se iba a ver Gohan en la saga de Buu.

Vía: Bandai Namco