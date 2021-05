Call of Duty: Actor de Ghost se disculpa por comentarios sexistas

Jeff Leach, actor de voz detrás de Ghost en Call of Duty, recientemente se vio envuelto en controversia después de que una serie de comentarios sexistas salieran al aire. Posteriormente, Activision decidió cortar lazos con Leach, quien ahora ha dado la cara para pedir disculpas a la comunidad.

Vía Twitter, Leach publicó una extensa disculpa que puedes leer a continuación:

“La transparencia es algo muy importante dentro de mi contenido online. Cualquier persona que invierte más de 40 horas viendo mi contenido online cada semana lo sabe. Sin embargo, el uso de lenguaje vitriólico siempre ha tenido el poder de causar daño. Me comporté de forma estúpida, tengo educación y estoy consciente de esto. Es una de las razones por las cuales he hablado tanto sobre el comportamiento tóxico y discurso de odio que existe en varias facetas de la industria.

Me arrepiento por no haber representado mis verdaderas intenciones y me disculpo con la gente y socios de negocio que pude haber impactado de forma negativa por estos comentarios. Esto incluye a mis increíbles seguidores, moderadores que han trabajado sin descanso para proteger nuestra pequeña comunidad online y las compañías que confiaron en mí y yo decepcioné.”