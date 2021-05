Dragon Ball: Se revela el primer diseño de Cell y parece E.T. el extraterrestre

Cell fue uno de los villanos más difíciles de derrotar en la historia de Dragon Ball Z. Este bio-androide no solo logró matar a Goku, sino que también estuvo a punto de vencer al resto de los Guerreros Z, y como consecuencia, destruir la Tierra. Su diseño ciertamente es bastante peculiar, pero no siempre iba a verse así. De hecho, bocetos iniciales revelan que tenía una apariencia mucho más parecida a la de E.T. el extraterrestre.

Evidentemente, Akira Toriyama presentó múltiples diseños durante su proceso de creación, pero uno de los más curiosos (y aberrantes) de todos lo puedes ver a continuación.

No es una broma, este diseño pertenece realmente a Cell, aunque queremos creer que era antes de alcanzar su Forma Perfecta. De hecho, es fácil ver que Babidi, antagonista que llegó durante la saga de Buu, definitivamente tiene ciertos elementos de este boceto, así que pudo haber servido como inspiración para este villano.

Hablando de Cell, hace poco encontramos una genial estatua del villano que lo transporta a nuestra realidad y acá le puedes echar un vistazo.

Via: HobbyConsolas