Demon Slayer: Mugen Trian confirma doblaje al español latino

Demon Slayer: Mugen Trian no solo es un fenómeno en Japón, sino todo un éxito en todo el mundo. Durante las últimas semanas se ha reportado que este anime ha roto varios récord en los cines de Estados Unidos, México y América Latina. Ahora, si no has tenido la oportunidad de ver esta cinta, te dará gusto saber que esta adaptación ahora estará disponible con doblaje al español latino, así como en salas IMAX y 4DX.

Por medio de un comunicado, Konnichiwa Fest ha revelado que a partir del próximo 20 de mayo, más de 350 salas de Cinépolis en México proyectarán Demon Slayer: Mugen Train en su versión IMAX, en donde se podrá disfrutar en japonés con subtítulos, así como en 4DX, subtitulada y con el doblaje que se encuentra actualmente en servicios de streaming como Netflix. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Bajo el concepto ‘+QueCine’ de Cinépolis, la experiencia de ‘Demon Slayer: Mugen Train’ en 4DX y IMAX hará que vivas las peleas más épicas y veas cara a cara a los demonios de una forma más impactante, así sea tu primera vez en ver la cinta o la quinta, no dejarás de maravillarte con los efectos de las butacas, calidad de sonido nativo de la película, así como efectos que agregan un plus a tu visita al cine”.

Para todos los interesados, las pre-ventas comenzarán este miércoles, y aquí puedes conseguir tus boletos. Si aún no estás seguro, aquí te dejamos nuestra reseña de esta cinta. De igual forma, un fan celebró el estreno de esta cinta creando un mural en México.

Vía: Comunicado oficial