Halo 2 recibirá un mapa inédito de E3

Algo que suele ser común tanto en películas como en videojuegos, es el descartar ciertas escenas o áreas que se muestran ya sea en tráilers o demos jugables que funcionan a manera de beta. Esto pasó en su momento con Halo 2, pues en el E3 del 2003 se dio a conocer un área que nunca apareció en el juego final ni en sus respectivas reediciones.

El nivel en concreto llevaba el nombre de “Earthcity” y a día de hoy muchos de los fans siguen preguntando si algún día llegará al título, pregunta que ya fue respondida hace poco por la propia 343 Industries. Mencionando por el blog oficial de la serie que el escenario será toda una realidad, razón por la cual todos los fans se encuentran eufóricos.

El escenario general de “Earthcity” se replica durante el segundo y tercer nivel de Halo 2 . Y ciertos elementos del juego que se vieron en la demo, como la capacidad de empuñar dos armas a la vez, también se incluyeron en el título completo. Aquí se vió una cinemática que tampoco fue lanzada al final, una que hace una transición orgánica según comentan los fans.

Aún no hay una fecha de lanzamiento, pero 343 Industries planea hacer que el escenario se pueda jugar en las versiones de PC. Esto también incluye a la versión individual y la que viene en la Master Chief Collection. Aún no se menciona si se va a aplicar en la versión de aniversario. En cuanto a las consolas, es posible que se haga, pero no confirmaron nada.

Recuerda que la saga Halo puedes probarla completa en Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Kotaku