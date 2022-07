Número de jugadores activos en Halo Infinite sufre nuevo desplome

No es noticia nueva que dos grandes franquicias de shooters grandes tuvieron terribles fracasos en 2021, hablamos claramente de Halo Infinite y también de Battlefield 2042. Y ahora, se dieron a conocer al número de usuarios activos que siguen tratando de revivir a estos títulos, confirmando que el trabajo de 343 Industries aún sigue dejando que desear.

Según lo informado en la página de steamcharts.com, se reporta que el juego de DICE cuenta con un poco más de jugadores activos que están probando el multijugador en modo en línea. Por su parte, Halo Infinite está alojando aproximadamente a 2,423 usuarios, lo preocupante, es que también son números del modo en línea, mismo que es free-to-play.

Vale la pena mencionar, que conocedores de la industria como Tom Herdenson reportaron con anterioridad que el título de Master Chief tuvo una gran alza tras el lanzamiento de la segunda temporada. Números que cayeron de forma desenfrenada tras confirmarse que aún no llega la campaña de dos jugadores, el cual hasta día de hoy no tiene fecha confirmada.

Battlefield 2042 has managed to retain a pretty decent player base since Season 1 launched and now has 3x the players on Steam than Halo Infinite MP which is free-to-play. pic.twitter.com/YjjiB3XKWo

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 5, 2022