Sea of Stars llegará a plataformas de PlayStation

A día de hoy, muchas compañías independientes deciden traer experiencias que a muchos jugadores les ha dado nostalgia, dado que las grandes empresas no suelen retroceder pasos en cuanto a capacidad de gráficas. Así se anunció Sea of Stars durante un directo, juego que ahora revela su llegada a PlayStation.

El video de presentación nos da un vistazo hacia el tipo de gameplay con el que va a contar, siendo una mezcla de turnos pero también con algo de tácticas, incluso puede recordar a títulos de antaño como Final Fantasy VI y Chrono Trigger. Todo acompañado de gráficos en dos dimensiones, mismos que cuentan con un renderizado HD para dar más claridad a los personajes.

Aquí lo puedes ver:

Sea of Stars es un juego elaborado ni más ni menos que por Sabotage Studios, compañía que en su momento trajo un indie bastante disfrutable, The Messenger, mismo que se basaba en el clásico Ninja Gaiden. De hecho, se les ha preguntado por una secuela, pero ellos han decidido cambiar de género para no estancarse en las plataformas con acción.

Hasta ahora no se ha revelado mucho de esta nueva producción, solamente que llegará en algún momento de 2023 para Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, y la PC. Además, este es un proyecto que cuenta con un Kickstarter activo en este momento, por lo que los interesados en recibir recompensas de patrocinador, deben dirigirse a la respectiva página.

Vía: Sea of Stars Game