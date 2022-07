Éstos serían los juegos para el nuevo PS Plus

En solo unos días, el nuevo servicio de PlayStation Plus cumplirá su primer mes en el mercado. De esta forma, muchos están esperando por nueva información relacionada con los siguientes juegos que llegarán al servicio de Extra y Premium/Deluxe. Aunque por el momento no hay información oficial, una filtración apunta a que tendremos buenas noticias.

De acuerdo con BlackBate, responsable insider de ResetEra que comparte información acertada, ha señalado que siete juegos de PS4 y PS5 llegarán a todos los que paguen por la suscripción a las categorías Extra y Premium/Deluxe. Estos son:

-Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode Intermission

-Assassin’s Creed IV: Black Flag

-Assassin’s Creed: Unity

-Assassin’s Creed: Rogue Remastered

-Assassin’s Creed: Freedom Cry

-Assassin’s Creed: The Ezio Collection

-Saints Row IV: Re-Elected

Recordemos que por el momento no hay información, por lo que existe la posibilidad de que esta información no logre cumplirse al final del día. Sin embargo, esta selección luce bastante real. Recordemos que Ubisoft anunció una colaboración con PlayStation para llevar sus juegos a PS Plus, por lo que extender el catálogo de Assassin’s Creed suena como algo bastante posible.

Nota del Editor:

La selección luce bastante interesante. Recordemos que hubo un tiempo en donde Final Fantasy VII Remake estuvo en PlayStation Plus, pero esta versión no se pudo actualizar a la versión Intergrade. Afortunadamente, esta versión mejorada ya está disponible.

