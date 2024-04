Hackers ayudan a Sony a solucionar problema con el PS Portal

Desde hace algunos meses, usuarios lograron correr un emulador de PSP en el nuevo dispositivo de Sony llamado PS Portal, el cual logra transmitir la pantalla de PS5 a un dispositivo portátil que cuenta con un Dualsense separado, este le ha servido a mucha gente para probar juegos de aquel dispositivo que usaba los UMD. Sin embargo, hace nada de tiempo llegó una nueva actualización gratuita, la cual hace que ya no sea posible usar el emulador más famoso del entorno de PC.

El mes pasado el investigador de vulnerabilidades en la nube de Google, Andy Nguyen, reveló que él y un pequeño equipo de otros ingenieros habían logrado piratear el dispositivo para jugar juegos localmente, ejecutando un emulador de PSP de forma nativa sin conexión. Y justo ellos fueron los que ayudaron a la empresa a identificar el error y cómo solucionarlo, por lo que ya no se puede probar nada de estos clásicos, dejando una duda clara en la comunidad que lo estaba disfrutando.

We responsibly reported the issues to PlayStation. Bugs are fixed on 2.06. https://t.co/0B38HRaaaw — Andy Nguyen (@theflow0) April 2, 2024

Vale la pena mencionar, que gran parte del público no conocía el exploit de este dispositivo, ya que no era para estarse divulgando, y le han reclamado al usuario el por qué no haberlo compartido, y en lugar de eso lo hizo con Sony para que definitivamente no se pueda jugar nada. Ante esto, contestó que de todas maneras la empresa habría dado con él sí o sí, por lo que el parche de la vulnerabilidad ya se ha podido solucionar.

PlayStation Portal aún no llega a la venta de forma normal a nuestra región, se puede adquirir de importación de USA.

Vía: VGC

Nota del editor: De todas formas no pensaban compartir el exploit entonces no hay razón para enojarse con el usuario. Sin embargo, hubiera sido divertido jugar el catálogo de PSP de esta forma con pantalla mucho más grande.