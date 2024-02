¿Habrá rebaja de precio para el PlayStation 5?

Parece broma, pero este 2024 se están cumpliendo 4 años desde el lanzamiento de PlayStation 5, consola que poco a poco se está haciendo camino en la industria, y eso se debe principalmente porque en sus primeros meses la distribución del dispositivo estuvo bastante limitada. Sin embargo, las cosas ya se van estabilizando debido al resurtido de componentes electrónicos, y con eso ha llegado la pregunta de quienes están interesados en comprar este aparato, y eso saber si en algún momento su precio se va a reducir.

En una entrevista reciente que se ha hecho con los inversores, el presidente provisional de Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, ha hablado que para estos momentos hacer reducción de costos es complicado, ya que la fabricación de la misma se vuelve más cara con el pasar de los días. Afirmando que no sale rentable tener rebajas directas, más allá de lo que tiendas del medio puedan ofrecer en ocasiones especiales, pues al final del día son ellos quienes venden a los minoristas las piezas para que estos las pongan al alcance de los usuarios.

No está de más decir, que no hubo este tipo de problemas con el dispositivo antecesor, ya que PS4 logró tanto en tan poco tiempo, que al año ya estaba presentado ofertas para que así se convirtiera en una de las consolas más vendidas de la historia que está un escalón arriba de la PSX clásica. Todo esto puede dar a entender, que deberán bajar su expectativa de ventas para este año, a pesar de que les está yendo bien en unidades distribuidas, pero en ocasiones dan a entender que les falta mucho por recorrer.

De igual manera, es sorpresivo que se mencione PlayStation 5 se encuentra en las etapas finales de su ciclo de vida, aún cuando gran parte del público siente que apenas está despegando, y eso se siente con el lanzamiento de escazas exclusivas que se ha tenido a lo largo de estos casi cuatro años. Tan solo hay cuatro que realmente usan el potencial de la consola: Ratchet and Clank: Rift Apart, Marvel´s Spider-Man 2, Returnal y The Last of Us: Part I, más allá de eso solo se tienen juegos de terceros.

Por ahora, PS5 se mantiene con su precio de $500 USD sugeridos.

Vía: IGN

Nota del editor: Definitivamente la industria está pasando por una era en la que los costes son altísimos en comparación a años anteriores, por lo que lanzar juegos de alto presupuesto deben bajar, y que las experiencias AA logren captar a los jugadores mientras llegan los grandes exclusivos.