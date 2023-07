Háblame sería la mejor película de terror de 2023

Este año las cintas de terror están tomando un repunte interesante, dado que en poco tiempo ya vimos éxitos de taquilla como lo puede ser La Noche del Demonio: La Habitación Roja, la cual ha generado mucho más del presupuesto usada para filmarla. Sin embargo, en cuestiones de puntuación, parece que Háblame se ha llevado las palmas de los fanáticos.

Algo que vale la pena mencionar, es que esta cinta en donde los espectros predominan inició como un proyecto mucho menor, puesto que los directores de la misma empezaron generando contenido ni más ni menos que como hobby en YouTube. No obstante, los cortos publicados Danny Philippou y Michael Philippou hicieron que la fama fuera en ascenso hasta llegar nuestros tiempos.

La trama nos lleva a una fiesta de adolescentes, en la que un grupo de ellos se encuentran con una especie de mano embalsamada, la cual los dirige a un tipo de conexión con seres del más allá que les parece interesante. Sin embargo, no saben que no deben abusar de todo esto, por lo que pronto su exploración en el mundo de los muertos puede terminar en pesadilla.

El hecho de que para muchos sea la mejor cinta de terror de 2023 es por haber sido dirigida por un par de creadores de contenido, que no está de más decir, no han estudiado este arte cinematográfico y aún así su cinta debut ha sido digna de aplaudirse. Lamentablemente no hay forma de verla nominada en grandes premios, pero podría ser que en galardones pequeños tengan su reconocimiento.

Recuerda que la cinta se estrena el 11 de agosto en nuestra región, en Australia estará disponible el 27 de julio.

Vía: IMDB

Nota del editor: La verdad no soy fanático del terror, pero es de admirar que alguien iniciado en Youtube haya podido llegar tan lejos. Entonces, para los fans del género seguramente valdrá la pena echarle un ojo.