Película de terror podría ser de las mejores del año

Dentro del mercado del cine del terror hay franquicias un tanto de nicho, una de ellas es precisamente La Noche Del Demonio, la cual presenta primicias que han gustado a cierto público que goza del género. Y precisamente la quinta parte pinta para ser la más exitosa de la saga, pues aunque parezca lo contrario, le ha dejado buenas ganancias a los dueños de franquicia.

Lo más curioso, es que la Puerta Roja ha generado hasta este momento poco más de 122 millones de dólares, obteniendo ingresos que va más del 100 por ciento de inversión original, dado que solo se usaron 16 para poder filmarla. Además, ha vencido a otras películas que se perfilaban para ganar mucho, y que al final se convirtieron en desastres de taquilla.

Esta es la sinopsis de la cinta:

En La Noche del Demonio: La puerta roja, el reparto original de la franquicia de terror regresa para el capítulo final de la terrorífica saga de la familia Lambert. Para acabar con sus demonios de una vez por todas, Josh (Patrick Wilson) y un Dalton en edad universitaria (Ty Simpkins) deben adentrarse más que nunca en El Más Allá, enfrentándose al oscuro pasado de su familia y a una serie de nuevos y más horripilantes temores que acechan tras la puerta roja.

Vale la pena mencionar, que esta cinta ya se encuentra disponible de forma mundial, por lo que solo no estamos hablando de taquillas en Estados Unidos, sino que también de fanáticos de todo el globo. Se seguir así, se puede convertir en una de las franquicias de horror más exitosas de la historia, incluso puede competir con el Exorcista

Nota del editor: A mí no me gustan este tipo de cintas, pero es de admitir que siguen generando bastante dinero para las productoras de cine. Y ahora, me llama la atención lo que la cinta de Five Nights at Freddies puede generar.