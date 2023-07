La serie animada original de 1987 “Teenage Mutant Ninja Turtles” llegará a Nickelodeon. Antes del estreno en cines de “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem,” Nickelodeon ha adquirido los derechos globales de la célebre serie de Fred Wolf, que sigue las aventuras de los héroes en caparazón: Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel.

Bajo el acuerdo, los 193 episodios de la “Teenage Mutant Ninja Turtles” original, que se emitió desde 1987 hasta 1996, se estrenarán digitalmente en los canales propiedad de Nickelodeon y operados por ellos (como YouTube, Pluto TV y los canales lineales de O&O) a finales de este mes en Estados Unidos, seguido de los canales y plataformas digitales con la marca Nickelodeon a nivel internacional.

La adquisición se anunció el jueves durante la presentación de “Mutant Mayhem” en el San Diego Comic-Con de Paramount Pictures. La última entrega de la popular franquicia infantil llegará a los cines el 2 de agosto. El director de “Mutant Mayhem,” Jeff Rowe (vestido con una camiseta de “TMNT“), y el co-creador de la franquicia, Kevin Eastman, estuvieron presentes para dar un adelanto de la nueva película en representación del equipo de las “Teenage Mutant Ninja Turtles” en la Comic-Con reducida debido a las huelgas del WGA y SAG-AFTRA, que impidieron que los escritores y actores asistieran a la convención.

Eastman, quien hizo una aparición sorpresa en el panel, anunció la noticia a la audiencia de la Sala H.

“Nos acabamos de enterar hoy – esto es una noticia de última hora – Nickelodeon y Paramount han asegurado los derechos para transmitir la serie original de dibujos animados”, dijo Eastman mientras el público estallaba en aplausos. “[Fue] el comienzo. La primera vez que esos personajes cobraron vida con voces y movimiento, y Chuck Lorre escribió una increíble canción para nosotros en aquel entonces antes de ser Chuck Lorre. Es tan fantástico. Estamos tan emocionados de anunciar esto, ¡así que felicitaciones a todos nosotros! ¡Podremos verlo de nuevo!”

El legendario creador de cómics (que celebró su 38ª aparición en la convención – “Era un espectáculo muy diferente. Creo que ese año esperaban 7,000 asistentes y creo que hay 7,000 personas en esta sala”, bromeó Eastman) también elogió la interpretación de Rowe de las tortugas en la nueva película.

“Estoy muy orgulloso de lo que han hecho ustedes. Esta película es brillante”, dijo, recordando la primera vez que vio metraje de la película. “Después de 15 minutos, dije: ‘¿Cuándo empiezan la secuela?’ Ahora la veo y la forma en que cobra vida me recuerda el estilo de los cómics underground que comenzamos Peter [Laird, co-creador de “TMNT“] y yo. Hay tanta vida, energía y peso”.

Producida por Nickelodeon Movies y Point Grey Productions de Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver, “Mutant Mayhem” marca la primera producción cinematográfica de Nickelodeon en animación CG. La película sigue a los hermanos anfibios – Leonardo (Nicolas Cantu), Donatello (Micah Abbey), Rafael (Brady Noon) y Miguel Ángel (Shamon Brown Jr.) – quienes, después de años de estar protegidos del mundo humano, se embarcan en la misión de “ganarse el corazón de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales a través de actos heroicos”. Con la ayuda de su nueva amiga April O’Neil (Ayo Edebiri), las tortugas se enfrentan a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se ven sobrepasados cuando un ejército de mutantes es liberado contra ellos.

“Mutant Mayhem” también cuenta con un elenco de apoyo de estrellas, que incluye a Rogen, Hannibal Buress, Rose Byrne, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube, Natasia Demetriou, Giancarlo Esposito, Post Malone, Paul Rudd y Maya Rudolph.

Los asistentes a la Comic-Con pudieron disfrutar de 20 minutos de metraje de la película, que mostraba la historia de origen de las Tortugas Ninja, desde el momento en que su padre rata, Splinter (con la voz de Chan), los descubrió como pequeñas tortugas cubiertas con una sustancia, hasta su entrenamiento para convertirse en los guerreros ninjas que conocemos y amamos. El metraje fue precedido por un mensaje grabado de Rogen e Ice Cube.

“Es difícil creer que todo esto esté sucediendo. He sido un gran fan toda mi vida y ahora estar a solo semanas de que se estrene en cines. Es increíble”, dijo Rogen, mientras Ice Cube intervino. “Puedo asegurarles que este fan se asegurará de que todos ustedes también sean fans de la película de tortugas más grande, divertida y loca”.

El clip mostró a los cuatro en una sigilosa y divertida visita a la tienda de comestibles, desafiando las advertencias de su padre sobre el mundo humano y haciendo una parada en una proyección al aire libre de “Ferris Bueller’s Day Out,” lo que los dejó un poco tristes por haber crecido en aislamiento. El metraje también presentó las apuestas de la película, mostrando cómo los adolescentes conocen a April y la primera vez que tienen que usar su entrenamiento ninja en una pelea, además de presentar al villano Super Fly.

Creada en 1984 por Laird y Eastman, “Teenage Mutant Ninja Turtles” debutó como una serie de cómics y luego se convirtió en un éxito mundial con la serie animada de 1987 de Fred Wolf. Le siguió una serie de televisión de acción en vivo, “Ninja Turtles: The Next Mutation,” así como numerosas adaptaciones cinematográficas, incluyendo “Teenage Mutant Ninja Turtles” de 1990, sus dos secuelas y la película CGI de 2007 “TMNT“. Nickelodeon revivió la franquicia en 2012 con la serie de animación CG, seguida de la serie animada 2D “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” en 2019, mientras que Paramount reinició el proyecto en la pantalla grande en 2014.

Vía: Variety

Nota del editor: Me da muchísimo gusto este revival por el que están pasando las tortugas ninja, pero es todavía más satisfactorio ver que lo están haciendo personas que cuidan la franquicia y que fueron fans toda la vida. Espero que esta película no decepcione y ahora vamos a tener que cazar una buena edición de esta serie en bluray.