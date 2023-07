Miyamoto explica porqué Pikmin no vende tan bien

Shigeru Miyamoto de Nintendo recientemente compartió su opinión sobre por qué cree que Pikmin no vende bien. Durante la última entrega de la serie de entrevistas de Nintendo, “Ask the Developer,” el creador de Pikmin, Miyamoto, reflexionó sobre por qué los juegos de la serie no han tenido tanto éxito en ventas en comparación con otras propiedades de Nintendo, como Mario Kart o Pokémon.

“Hasta ahora, ha habido tres juegos en la serie, desde Pikmin hasta Pikmin 3“, explicó Miyamoto, “y personalmente siempre me he preguntado: ‘¿Por qué no han tenido más éxito en ventas si son tan divertidos de jugar?’ ‘¿Por qué la gente piensa que son tan difíciles?'”

El entrevistador sugiere que las bajas ventas pueden tener que ver con la dificultad que presentan los juegos, especialmente cuando existe la posibilidad de que tus Pikmin puedan morir. Miyamoto explica que la dificultad es parte de la identidad de la serie, al tiempo que sugiere que la gente puede pensar que Pikmin es difícil por dos razones: los controles y la “profundidad del juego”.

Añade que al desarrollar Pikmin 4, el equipo tuvo que encontrar el equilibrio adecuado para atraer a un público más amplio sin perder la esencia de la serie.

“Estábamos hablando sobre cómo queremos que la mayor cantidad de personas posible jueguen Pikmin 4, pero si no es lo suficientemente parecido a Pikmin, no cumpliremos con las expectativas de aquellos que han disfrutado de la serie hasta ahora”, explicó Miyamoto. “El primer juego ofrecía un desafío más profundo, mientras que el segundo tenía más contenido en general, y en Pikmin 3 volvimos a algo más parecido al primero. Pero después de pensarlo, me di cuenta de que podíamos hacer ambas cosas. Podíamos mantener la profundidad de juego que hace que Pikmin sea tan interesante, al mismo tiempo que proporcionamos un soporte funcional para abordar los desafíos en torno a los controles”.

Vía: IGN

Nota del editor: Nunca he jugado Pikmin creo que el hecho de que la serie no sea tan exitosa es que hay otras opciones que llaman mucho más la atención, en el caso de Pikmin 4 se está lanzando a poco más de dos meses del estreno de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom creo que es más fácil que alguien se incline a comprar una copia del nuevo Zelda que un Pikmin. Pero he pensado seriamente estrenarme con Pikmin 4.