Grounded tendrá un modo especial para la gente con aracnofobia

El día martes durante la presentación Inside Xbox, Obsidian Entertainment nos presumió nuevo material de su siguiente proyecto Grounded, un juego de supervivencia donde los humanos son reducidos a un diminuto tamaño, y tendrán que enfrentarse a insectos y otros peligros para evitar la muerte.

La aracnofobia es una de las fobias más comunes entre la gente, y Obsidian parece saberlo. Por medio de Twitter, la compañía anunció que todas aquellas personas que sufran de esto podrán disfrutar el juego sin problemas gracias a un modo de juego dedicado especialmente a ellos:

Good news for you, @TheRealKoding – the @GroundedTheGame team is implementing an arachnophobia mode to help with those who aren’t fans of spiders and still want to enjoy the game! https://t.co/uhlnk4QBs4

— Obsidian (@Obsidian) April 8, 2020