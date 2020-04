Grounded, lo nuevo de Obsidian, ya tiene fecha de lanzamiento

¿Te acuerdas de Grounded? Este nuevo survival de Obsidian Entertainment, estudio detrás del aclamado Fallout: New Vegas y más recientemente The Outer Worlds, ya tiene fecha de lanzamiento y no tendremos que esperar mucho tiempo para disfrutarlo. Adicionalmente, Xbox ha revelado un nuevo tráiler enfocado en su historia, y lo puedes ver aquí mismo.

La estructura narrativa de Grounded será un poco diferente, pues sus desarrolladores han confirmado que al momento de su lanzamiento, la historia del juego estará incompleta. Los jugadores tendrán oportunidad de proveer retroalimentación al equipo de desarrollo, y así irán creando una historia que, de cierta manera, los jugadores irán construyendo poco a poco.

Grounded debutará exclusivamente en Xbox One el 28 de julio 2020. Si quieres conocer nuestras impresiones sobre este nuevo proyecto, sigue este enlace.

Fuente: Inside Xbox