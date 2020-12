Grandes anuncios en los Game Awards

La atípica y séptima edición de los premios que encabeza Geoff Keighley hizo entrega de múltiples galardones a The Last of Us Part II, incluyendo la categoría del juego del año. Asimismo, se anunciaron nuevas producciones que levantaron grandes expectativas entre la comunidad gamer.

Nintendo no quiso aprovechar tal escaparate para comunicar por todo lo alto un nuevo avance de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pero sí sorprendió con la presentación de Sephiroth para Super Smash Bros. Ultimate, dejando patente la importancia que tiene el título creado por Masahiro Sakurai.

La gran N sigue reforzando sus lazos con compañías third party y una muestra de ello, es que Capcom estrenará Ghost ‘n Goblins Resurrection y el servicio de Capcom Arcade Stadium, para los más nostálgicos. Por su parte, una versión mejorada del exitoso Sea of Solitude hará su debut en la consola híbrida.

Con lo que respecta a Xbox, no queda la menor duda de que el gigante tecnológico de Redmond ha encontrado en los Game Awards un mecanismo de publicidad efectivo y con una audiencia destacada. Los rumores se confirmaron y el proyecto en el que trabaja The Initiative es el resurgimiento de Perfect Dark.

La división encabezada por Phil Spencer sacará provecho de otras exclusivas con desarrolladores externos, siendo el caso de Warhammer 40,000: Darktide y Ark II, mientras que las colaboraciones estarán a la orden del día con la llegada del Master Chief a Fortnite y el vehículo de Cyberpunk 2077 para Forza Horizon 4.

Si bien PlayStation acaparó la gala de los laureles con The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, aprovechó para mostrar propuestas interesantes como Season y Returnal, el cual proviniendo del estudio Housemarque augura una buena experiencia.

Para los amantes de las experiencias multijugador en línea, será un deleite el arranque de la primera temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War / Warzone y el esperado tercer periodo del adictivo Fall Guys, sin olvidar a Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion.

Electronic Arts tiene un arduo trabajo por delante para ganar adeptos con los videojugadores, ya que si bien la frescura en modalidad cooperativo de It Takes Two demuestra que la originalidad tiene cabida en los tiempos actuales, algunas de sus sagas emblemáticas no exhibieron ningún tipo de jugabilidad.

Un ejemplo de lo anterior, fue el esperado y anticipado anuncio de Dragon Age, que solamente presentó secuencias cinematográficas sin ofrecer detalles adicionales a los que proporcionados en verano. Lo mismo ocurrió con el teaser del futuro que le depara a Mass Effect, ya que si bien es una licencia de gran envergadura, su última entrega (Andromeda), dejó mucho que desear.

En el horizonte quedan destellos de juegos que podrían dar de qué hablar –positiva o negativamente– en los próximos años, entre los que destacan: Evil Dead: The Game, Crimson Desert, Evil West, y The Calisto Protocol, que no dejó insatisfecho a nadie con su extremo parecido al legendario survival horror, Dead Space.

Pese al formato a distancia que empleó el multicitado evento, hubo grandes momentos como la participación de la Orquesta Filarmónica de Londres, la inclusión de diversas celebridades y por supuesto, las World Premieres que se han convertido en toda una tradición durante los últimos años.

