The Yakuza Remastered Collection y Yakuza 6 llegarán a Xbox en 2021

Durante The Game Awards, un pequeño comercial sobre Xbox Game Pass reveló una impresionante lista de títulos que llegarán a este servicio en un futuro. Además de anunciar que Skyrim y Among Us estarán disponibles en esta plataforma la próxima semana, también se confirmó que más entregas de la serie de Yakuza se podrán encontrar en Xbox en un futuro.

La cuenta oficial de RGG Studio confirmó que The Yakuza Remastered Collection, la cual incluye remasterizaciones de Yakuza 3, 4 y 5, estará disponible en Xbox One, PC y Game Pass el próximo 28 de enero de 2021. Cada título en la colección también se puede adquirir por separado. En cuanto a Yakuza 6: The Song of Life, esta entrega llegará hasta el 25 de marzo de 2021 a las mismas plataformas.

We’re excited to announce that the entire mainline Kiryu Yakuza saga will soon be available on Xbox Game Pass, Windows 10, and Steam!

🐉 The Yakuza Remastered Collection (Yakuza 3, 4, and 5 also available separately) – Jan 28, 2021

🐉 Yakuza 6: The Song of Life – Mar 25, 2021 pic.twitter.com/Xg1ORNE6xv

— RGG Studio (@RGGStudio) December 11, 2020