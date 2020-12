Los Amiibo de Banjo & Kazooie, Terry y Byleth ya tienen fecha de lanzamiento

El anuncio de Sephiroth para Super Smahs Bros. Ultimate no fue la única gran sorpresa que Nintendo tuvo para los fans de este título el día de ayer. De manera inesperada, la compañía confirmó que los Amiibo de Banjo & Kazooie, Terry, y Byleth estarán disponibles durante el primer trimestre del siguiente año.

Por medio de un tweet, Nintendo of America ha revelado que las esperadas figuras de Super Smash Bros. Ultimate estarán a la venta el próximo 26 de marzo de 2021. Banjo & Kazooie, Terry y Byleth se suman a Joker y Hero, de esta forma completando la colección del primer fighter pass.

Super #SmashBrosUltimate #amiibo for DLC fighters Banjo & Kazooie, Terry, and Byleth will be available starting March 26th! pic.twitter.com/IrjvmByp4o

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 11, 2020