Google TV ahora cuenta con más de 800 canales gratuitos

Los canales FAST (televisión gratuita con publicidad) se están volviendo inevitables en estos días y están ganando popularidad gracias a su combinación de reposiciones familiares y programación de noticias ofrecida sin costo alguno. Casi cualquier televisor inteligente moderno que compres hoy en día incluirá una gran cantidad de ellos. Roku y Amazon (con Fire TV) son grandes defensores de este tipo de contenido. Y ahora, Google está intensificando aún más su enfoque en el contenido FAST lineal.

A partir de hoy en Estados Unidos, la plataforma Google TV de la compañía está agregando una gran cantidad de canales FAST adicionales. Ya sea que estés viendo desde un Chromecast o un televisor que ejecute el software, comenzarás a verlos aparecer en las próximas semanas.

Google TV ya ofrecía contenido FAST de Pluto TV, pero ahora está expandiendo su oferta para incluir canales de Tubi, Plex y Haystack News. Además, Google TV está agregando sus propios canales FAST que se pueden transmitir sin tener que ingresar a una aplicación. Google afirma que esto suma un total de “más de 800 canales de televisión gratuitos de múltiples proveedores en un solo lugar”. Sin embargo, debes tener en cuenta que cuando la compañía menciona “un solo lugar”, se refiere únicamente a la guía de TV en vivo; en algunos casos, todavía deberás instalar y abrir algunas de estas aplicaciones para ver los canales asociados.

Como muestra de lo en serio que se toma el impulso de FAST, Google también planea “llevar la nueva guía de TV y los canales gratuitos a dispositivos Android TV elegibles más adelante este año”, lo que significa que esto no se limitará únicamente al nuevo software Google TV. Si tienes un Nvidia Shield TV u otro hardware basado en Android TV, también podrás acceder a estos canales. Para las personas que se niegan a pagar por cualquier tipo de servicio de suscripción de TV en vivo, la programación FAST definitivamente puede ser útil para llenar los momentos de inactividad cuando estés cansado de Netflix, HBO Max u otros servicios de transmisión importantes.

Sin embargo, si pagas por YouTube TV, Sling TV u otro servicio que ya estaba integrado con la guía de TV en vivo de Google TV, esta avalancha de contenido nuevo podría resultar abrumadora. Google me ha dicho que no hay forma de ocultar completamente el contenido FAST, pero los canales de TV en vivo de tus suscripciones al menos aparecerán en la parte superior de la guía. Podrás guardar tus redes favoritas en la parte superior de la guía para acceder más rápidamente, así que esperemos que haya una cantidad mínima de desplazamiento a través de docenas y docenas de canales lineales con programas que nunca has oído hablar. Pero a veces eso es parte de la experiencia FAST, amigos. Al menos están organizados en categorías que son más fáciles de explorar.

La expansión de la pestaña de TV en vivo llega después de que Google implementara otros cambios en la interfaz de Google TV, principalmente enfocados en la pantalla de inicio, en febrero. Esta rediseñó incluyó que las secciones “Películas” y “Programas” fueran eliminadas de la barra de navegación principal y movidas a la pestaña “Para ti”. Antes de eso, Google mejoró la biblioteca y optimizó la guía de TV en vivo.

Vía: The Verge

Nota del editor: Se siente un poco como regresar al pasado ver canales con anuncios pero, una vez que lo haces, descubres que había pausas para ir al baño o la cocina, distraerte un poco… no está mal y encuentras programas viejos que despertarán tu nostalgia.