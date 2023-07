Anthony Carrigan revela por qué se relaciona con Metamoro

Cuando Anthony Carrigan perdió por primera vez su cabello debido a la alopecia, un raro trastorno autoinmune que afecta los folículos pilosos, su mente se fue a qué superhéroes y supervillanos podría interpretar.

“Me gustan los cómics, pero no soy un fanático empedernido. Pero cuando se me cayó todo el cabello, revisé el panteón de todos estos superhéroes y supervillanos calvos y tomé nota de todos ellos”, dijo Carrigan a THR. “Recuerdo haber visto a Metamorpho y creo que tenía una especie de martillo gigante en lugar de una mano, y pensé, ese tipo es genial. Anotado. Lo guardaremos para después”.

Avancemos rápidamente hasta 2023, y Carrigan, un actor nominado al Emmy conocido por su papel en Barry, se unirá al universo cinematográfico de DC de James Gunn como Metamorpho, una masa cambiante de productos químicos malditos por un artefacto antiguo. Carrigan dijo a Deadline que está “asombrado” de unirse a Superman: Legacy, que contará con David Corenswet como el Hombre de Acero.

“Ciertamente creo que al menos en el material de origen, Metamorpho , cuando se transformaba en su estado de superhéroe, era muy reacio a aceptarlo porque sentía que era un monstruo y que ya no era quien solía ser”, dijo Carrigan. “Definitivamente puedo identificarme con eso, en términos de mi alopecia. Así que definitivamente eso es algo en lo que me inspiraré y estoy emocionado de llevarlo al personaje en sí”.

Metamorpho fue presentado por primera vez en 1965, donde fue apodado “el Hombre Elemento”. Es miembro fundador de los Outsiders y miembro de la Liga de la Justicia Internacional, con el escritor de Sandman, Neil Gaiman, entre aquellos que han escrito historias con el personaje.

I am unbelievably excited for Metamorpho (and this opportunity to work with Anthony Carrigan.) https://t.co/tdWrBsX1il

— James Gunn (@JamesGunn) July 12, 2023