Ghostwire: Tokyo, el siguiente gran juego de Tango Gameworks, por fin llegará al PS5 el próximo mes. Si bien muchos están entusiasmados por esta nueva propuesta, otros esperan con ansias un nuevo título de The Evil Within, la serie de terror de este estudio. Sin embargo, recientemente se reveló que esta nueva entrega comenzó su desarrollo como el tercer juego en la serie de The Evil Within.

De acuerdo con GameSpot, quien tuvo la oportunidad de ver gameplay de este juego antes de tiempo, el desarrollo de Ghostwire: Tokyo comenzó como The Evil Within 3. Esto no debería ser una gran sorpresa, estas dos series toman varios elementos sobrenaturales y los usan en un ambiente de terror. Sin embargo, también es muy notable la razón por la cual este nuevo trabajo se convirtió en su propia serie.

El elemento que resalta más, es la cámara, la cual en Ghostwire: Tokyo es en primera persona. De igual forma, se han dejado los corredores para ofrecer un mundo extenso en donde tienes una mayor movilidad. Por si fuera poco, la forma de defenderse deja de lado las armas de fuego, y se ha optado por poderes sobrenaturales.

Ghostwire: Tokyo llegará al PS5 y PC el próximo 25 de marzo de 2022. En temas relacionados, puedes checar nuestro previo de este título aquí.

Nota del Editor:

Ghostwire: Tokyo tiene su propia identidad, al grado de que las comparaciones con The Evil Within no creo que sean un tema de conversación en el futuro. Lo que es cierto, es que parece que Tango Gameworks sí tiene la intención de continuar con la serie de horror en tercera persona.

Vía: GameSpot