Ghostface llegará a Mortal Kombat 1

El co-creador de la serie y director creativo de Mortal Kombat 1, Ed Boon, tuiteó ilustraciones de una serie de villanos de películas de terror, con marcas de verificación y signos de interrogación sobre ellos. Los villanos con marcas de verificación: Freddy Krueger, Leatherface y Jason Voorhees, todos han aparecido en juegos anteriores de Mortal Kombat como personajes DLC.

Los villanos con signos de interrogación: Ghostface, Pinhead, Michael Myers, Chucky y Billy the Puppet de Saw, aún no han aparecido en la serie de juegos de pelea.

Aunque teóricamente Boon podría estar insinuando cualquiera de estos personajes, a principios de este mes el modder @thethiny tuiteó que habían hecho un “datamining” de Mortal Kombat 1 y encontraron “evidencia de” ocho personajes aún no anunciados.

La mayoría de estos son personajes de Mortal Kombat como Noob Saibot, Cyrax, Jade y Cassie Cage, pero también en la lista estaba Ghostface. Por lo tanto, puede que a él se refiera Boon. Ghostface es el asesino enmascarado que aparece en las películas de Scream y en la serie de televisión, y es interpretado por un asesino (o asesinos) diferente cada vez.

El personaje siempre tiene la misma apariencia y utiliza la misma herramienta de cambio de voz en cada película, lo que significa que su aparición en Mortal Kombat representaría todas las películas de la serie.

Mortal Kombat 1 fue lanzado el 19 de septiembre y recibió elogios críticos en general, con una puntuación de 84 en Metacritic en consolas y 83 en PC. Está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Windows.

Vía: VGC

Nota del editor: Los fans de Scream pueden descansar en paz… no había intención de chiste en ese enunciado pero, bueno.