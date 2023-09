Explican por qué se retiró el trailer de Star Wars: KOTOR

Estas son buenas noticias y deberían tranquilizar a algunos fans preocupados, pero el remake de KOTOR aún no está completamente fuera de problemas. De hecho, prácticamente no hemos visto ni oído nada del remake desde que se anunció en septiembre de 2021. Tan recientemente como mayo de este año, el editor Embracer respondió con un exasperado “sin comentarios” cuando se le preguntó sobre el remake durante una llamada de inversores. El remake de Star Wars: Knights of the Old Republic parece estar en problemas ya que los fans notan que se han eliminado discretamente rastros de él en línea.

Como señalaron varios fans, parece que PlayStation ha puesto en privado los tráilers del remake de Star Wars: Knights of the Old Republic en YouTube, así como ha eliminado menciones de él de su cuenta de Twitter. Si buscas el tráiler ahora, principalmente encontrarás cargas de terceros del tráiler de anuncio de 2021, sin embargo, en el momento de escribir esto, la cuenta de YouTube de PlayStation en español todavía lo tiene en su canal. No podemos decir que nos sorprenda demasiado, el año pasado hubo informes de que el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic se había retrasado indefinidamente y que estaba en “serios problemas” en el desarrollador Aspyr Media. No hemos oído nada más sobre el proyecto desde entonces, pero hubo rumores de que el juego estaba a punto de cambiar de desarrollador. Claramente, el título exclusivo de PS5 no va tan bien como se planeó, pero ni PlayStation ni Aspyr han informado oficialmente a los fans sobre esto todavía.

Hablando de los fans de Knights of the Old Republic, están recibiendo la noticia como cabría esperar. Algunos fans tienen la impresión de que es probable que el remake nunca vea la luz del día, mientras que otros creen que Sony está reiniciando el desarrollo con un nuevo equipo y que aún podríamos terminar jugándolo algún día.

“Este es realmente uno de mis juegos más esperados y realmente espero que no sea cancelado”, dijo un usuario de Reddit, “Creo que están reiniciando el desarrollo con un nuevo equipo, no creo que Sony lo deje ir”, añadió otro.

Desafortunadamente, al menos por ahora, parece ser una situación de esperar y ver.

Sony está asegurando a los preocupados fans que eliminó los tráilers del remake de Star Wars: Knights of the Old Republic de su canal de YouTube solo debido a una licencia de música vencida.

“Como parte del negocio normal, retiramos activos con música con licencia cuando las licencias caducan”, dijo un portavoz de Sony a Kotaku.

Vía: Games Radar

Nota del editor: No era fan del género cuando salió KOTOR y siempre me quedó la curiosida de por qué lo ama tanto la comunidad de Star Wars. Ojalá que sí tengamos el remake para poder experimentarlo en la gloria de las consolas actuales.