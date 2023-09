Sony esconde el tráiler del remake de Star Wars: KOTOR

Desde hace bastantes meses atrás se sabe que se estaba trabajando una exclusiva para PlayStation en forma de remake de Star Wars: Knights of The Old Republic, juego del que no se ha sabido nada desde su primera revelación. Y ahora, parece que finalmente tenemos noticias de lo que va a pasar con el título, eso no implica necesariamente que se vaya a lanzar como muchos fans esperaban con muchas ansias.

Se ha reportado que el tráiler que se lanzó durante el PS Showcase de 2021 ha sido borrado del canal oficial, o en el mejor de los casos, solamente se trata de ponerlo en privado para después devolverlo a sus estado normal. Sin embargo, también coincide el hecho de que el Tweet lanzado por la cuenta de Sony donde se anuncia el juego ha sido eliminado, dando sospechas negativas.

I can confirm tweets about it from the Playstation Account were deleted and recently.

Search "Knights of the Old Repubic twitter . com/playstation"https://t.co/RgsFJEyjxX

Link was cached in Google but shows up as deleted pic.twitter.com/deCzBQIY0i

— Crusader II Elessar (@Crusader3456) September 28, 2023