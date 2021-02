Fuertes rumores aseguran que Sony sí comprará Bluepoint Games y será anunciado dentro de poco

Poco antes de que saliera el remake de Demon’s Souls para PlayStation 5, empezó a circular el rumor de que Sony estaba interesado en adquirir a sus desarrolladores, Bluepoint Games. Este rumor fue perdiendo peso poco a poco, hasta que prácticamente desapareció. Sin embargo, la misma persona que lo empezó está de regreso y en esta ocasión asegura que será cuestión de días para que se haga oficial.

MarsianRumpan, usuario de ResetEra responsable por iniciar con el rumor sobre esta adquisición, volvió a publicar información relacionada al acuerdo entre Sony y Bluepoint Games, asegurando que el anuncio oficial sobre la compra será revelado antes del 28 de febrero de este año, o sea, el lunes de la siguiente semana. De no ser cierto, su cuenta en ResetEra será suspendida indefinidamente. Sin embargo, moderadores del sitio aseguran que no suspenderán su cuenta en caso de que la información sea errónea, puesto que debido a posibles retrasos relacionados a la pandemia, esta supuesta revelación podría demorarse.

Además del ya mencionado remake de Demon’s Souls, Bluepoint Games también se encargó de The Uncharted Collection y el remake de Shadow of the Colossus para PlayStation 4, así que su relación con Sony ciertamente es buena. Recordemos que la compañía nipona dijo que antes de comprar algún estudio, éste debe cumplir con ciertos requisitos que encajen con los principios y valores de la empresa, y parece que Bluepoint encajaría a la perfección.

