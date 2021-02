La llegada al Switch de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es inminente

Hace un par de semanas, Activision confirmó que Crash Bandicoot 4: It’s About Time finalmente llegaría al Nintendo Switch, pero puede que los anuncios de esta compañía no hayan terminado ahí. Ahora, parece que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 también estará debutando en la consola híbrida y acá te explicamos por qué.

Hace unos minutos, el propio Tony Hawk compartió vía Twitter el siguiente mensaje:

Just heard #Crash4 is coming to new platforms and I’m kinda jealous. Hey @CrashBandicoot can you hook @TonyHawkTheGame up?

