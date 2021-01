Filtración revela que Apex Legends llegaría a Switch en febrero

Apex Legends es uno de los lanzamientos más esperados para el Nintendo Switch. Aunque actualmente se desconoce oficialmente cuándo estará disponible esta versión, una filtración por parte de la versión japonesa de YouTube ha revelado que este título llegaría a la consola híbrida el próximo 2 de febrero.

Pese a que esta información no aparece en otras versiones de YouTube, y actualmente la filtración inicial ha sido eliminada, el 2 de febrero es una fecha importante para Apex Legends, ya que ese día da inicio la octava temporada del Battle Royale. De esta forma, no sería difícil imaginar un lanzamiento en Switch ese mismo día.

BREAKING: The Japanese version on YouTube states Apex Legends is coming to Switch on February 2.

"And on February 2nd, it will be possible to play on Switch at the same time as the start of Season 8!" pic.twitter.com/63TpUn27Mx

— Apex Legends News (@TitanfallBlog) January 18, 2021