Rumor: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition llegaría a Switch

Pese a no proporcionar un gran soporte para el Nintendo Switch durante sus primeros años de vida, desde el 2020 hemos visto como EA ha lanzado más juegos en esta consola, y están por estrenar Apex Legend. Ahora, un nuevo registro menciona que Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition estaría disponible en la consola híbrida en un par de meses.

Durante el fin de semana, el sitio de GameFly, una tienda de videojuegos, enlistó, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition para el Nintendo Switch para el próximo 19 de marzo. Sin embargo, actualmente el sito ha sido eliminado. Esto no es nada nuevo. Tiendas normalmente enlistan juegos antes de tiempo, y eliminarlos no siempre es una garantía de un error.

Por su parte, EA no ha emitido un comunicado al respecto, y considerado que el juego, supuestamente, estaría disponible en dos meses, es posible que esta información sea confirmado o desmentida muy pronto. Quizás este sea uno de los anuncios para el supuesto Nintendo Direct de enero. Como su nombre lo indica la Complete Edition nos da la oportunidad de disfrutar de Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville con todo el contenido que eventualmente llegó como DLC.

Vía: Nintendo Everything