Fecha de estreno de La Sirenita en Disney Plus

La Sirenita se dirige a Disney Plus. Lanzada por primera vez en los cines en mayo, La Sirenita está protagonizada por Halle Bailey como Ariel, Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric, Melissa McCarthy como Úrsula y Javier Bardem como el Rey Tritón. La película vuelve a visitar el cuento clásico que se mostró por primera vez en la película animada de Disney de 1989, siguiendo una vez más a Ariel mientras cambia su voz por la habilidad de caminar en tierra.

Como señaló la crítica especializada, Bailey ofreció una actuación sólida como la sirena titular que debería atraer tanto a nuevos como a antiguos fanáticos. Sin embargo, la película también fue criticada por los efectos visuales inconsistentes que para algunos restaron importancia a lo que debían ser momentos mágicos.

La Sirenita se une a la creciente biblioteca de películas de Disney Plus que han llegado al servicio de transmisión después de sus debuts en los cines. Mientras que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 recién llegó a Disney Plus el 2 de agosto, Disney Plus también recibió Avatar: The Way of Water y la versión en vivo de Peter Pan y Wendy a principios de este año.

Puedes comenzar a transmitir el remake de acción en vivo en el servicio a partir del 6 de septiembre.

Vía: The Verge

Nota del editor: Esta es una película que no fui a ver al cine y no pensaba ir a verla al cine, pero creo que en streaming merece una oportunidad.