Fantastic Four ya tendría actor para Reed Richards

Con una fecha ya establecida en el calendario, los fans no pueden esperar para tener más información sobre la nueva película de Fantastic Four, la cual formará parte de la sexta fase del MCU. Aunque por el momento carecemos de detalles oficiales, un nuevo reporte ha señalado que Marvel ha encontrado al actor encargado de Reed Richards, y no sería John Krasinski.

De acuerdo con Devin Faraci, reconocido crítico de cine, Penn Badgley, famoso por su participación en series como You y Gossip Girl, sería el encargado de interpretar a esta versión de Mr. Fantastic. Como señala el insider, la nueva película trataría de encontrar el punto medio entre ser fiel al cómic original, y tener un diverso catálogo de actores.

Sin duda alguna, esta información podrá ser decepcionante para más de una persona. Recordemos que en Doctor Strange in the Multiverse of Madness vimos por primera vez al Reed Richards, interpretado por John Krasinski, cumpliendo así el sueño de muchos fans. Aunque por el momento no se descarta la posibilidad de ver a este actor una vez más en este papel, e incluso rumores han señalado que Krasinski también sería el director de este proyecto, por el momento no hay información.

Faraci ha señalado que uno de los puntos importantes para seleccionar al actor, y una de las posibles razones por las que John Krasinski podría no retomar el papel, es que se está buscando a alguien que se comprometa con este trabajo por varios años. Fantastic Four llegará a los cines el próximo 8 de noviembre de 2024, y marcará el principio de la cuarta fase del MCU.

Vía: Cultura Geek