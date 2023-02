Fans se enojan por regalo de preventa de Zelda: Tears of the Kingdom

La semana pasada fue todo un suceso para los fanáticos de Nintendo, eso se debe a que se llevó a cabo un nuevo directo con los anuncios más esperados por parte de la compañía japonesa. Uno de los videos que más impactó fue el de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual ha liberado oficialmente sus preventas tras terminar la transmisión.

Muchos ya están esperando la copia digital del juego, pero hay más fans que buscan tener el cartucho para coleccionar, y una de las tiendas que ya cuenta con reservas es ni más ni menos que Gamestop. Que no está de más decir, siempre ofrece un tipo de incentivo a los clientes para que hagan sus preventas, y tal parece que el regalo de Zelda no les ha gustado a los usuarios.

Mediante un anuncio oficial, se confirma que todos los que compren de forma anticipada el juego serán acreedores a una placa de madera con motivos y signos de esta entrega en concreto. Ante esto las personas se han pronunciado, pues les parece un regalo que no vale la pena, por lo que incluso algunos han manifestado que harán la reserva en otro lugar.

Recuerda que el videojuego se pone a la venta el 12 de mayo de 2023 solo en Switch.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: Sin duda es un regalo no muy bueno, pero tampoco es como para exigir. De hecho, hay tiendas que ni regalos de preventa le dan a los clientes. Por lo que exigir algo que es gratis no se que tan bueno sea.