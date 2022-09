Fans piensan que The Last of Us Part I tiene pistas del próximo juego de Naughty Dog

Hace pocos días se ha estrenado oficialmente The Last of Us Part I, remasterización del primer juego lanzado en 2013, solo que ahora es acompañado por las bondades de la tecnología de Playstation 5. Y tras buscar algunos huevos de pascua, los fanáticos creen haber encontrado pistas que indicarían algo relacionado al próximo título de Naughty Dog.

Concretamente, se habla de una serie de imágenes en las que se hace énfasis en ciertos paisajes y personajes de fantasía, esto podría significar que la compañía quiere salirse un poco de la parte realista para volver a sus orígenes. Podría tratarse del regreso de sagas como Jak and Daxter, algo que puede animar a los fanáticos de esta propiedad extinta.

Fans are speculating that art in TLOU1 are indicative of Naughty Dog's new IP. Seemingly would be a fantasy setting.

what do you think? pic.twitter.com/IV9tZZqULW

— Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 5, 2022