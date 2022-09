Se anuncia nuevo evento especial de Attack on Titan

Después de muchos años, la popular franquicia de Attack on Titan está en sus momentos de éxtasis, ya que los últimos capítulos de la obra se están cocinando en producción mediante anime. La conclusión de la historia va a llegar hasta el próximo año, pero mientras tanto, hay un especial preparado para quienes se comen las uñas por ver el final de la obra.

La noticia proviene del sitio web oficial del anime en Japón, el cual informó a los fanáticos sobre el evento. Resulta que la temporada está organizando un evento el 13 de noviembre. Se espera que esta reunión vea a las estrellas de Attack on Titan antes del estreno final del anime. Dando sus perspectivas correspondientes a los fanáticos de la afamada saga.

