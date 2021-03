Fan recrea el intro ochentero de WandaVision en New Horizons

A un año del lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons, la creatividad de los fans no ha disminuido. Desde bodas virtuales, pasando por protestas en diferentes partes del mundo, hasta programas de entrevista. Más que un juego, New Horizons es una plataforma única. De esta forma, un fan ha decidido regresar a un tiempo simple, y ha recreado el intro de WandaVision con las herramientas que nos proporciona este título.

Recientemente, el canal de Great-Bit Arcade en YouTube decidió recrear el intro de WandaVision que se desarrolla en los años 80s, el cual está inspirado por programas como Full House. Obviamente, un programa de edición fue necesario para hacer realidad esta visión, pero los personajes, lugares y accesorios fueron creados usando las herramientas que nos proporciona New Horizons.

En tan solo un año, Animal Crossing: New Horizons se ha convertido en el segundo juego más popular del Nintendo Switch. En temas relacionados, seis nuevas tarjetas Amiibo y una colaboración con Hello Kitty ya están disponibles en este juego.

Vía: Great-Bit Arcade