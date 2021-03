Parece que ahora sí se filtró el título y contexto del nuevo Call of Duty

Desde hace un par de meses han surgido rumores sobre el siguiente Call of Duty, los cuales señalaban que la siguiente entrega de la serie se podría llevar a cabo durante la Guerra de Corea. Sin embargo, un nuevo reporte menciona que el próximo título de franquicia regresará a la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con fuentes cercanas a Eurogamer, el siguiente juego de Call of Duty está siendo desarrollado por Sledgehammer Games, quienes en 2017 nos entregaron Call of Duty: WWII. Junto a esto, el medio menciona que el título de esta entrega será Call of Duty WW2: Vanguard.

Por otro lado, aunque se ha llegado a mencionar que Call of Duty WW2: Vanguard se podría llevar a cabo durante un mundo alternativo, en donde la Segunda Guerra Mundial no terminó en 1945 y continuó por varios años más, Eurogamer menciona que este no será el caso, y Vanguard sería una entrega más tradicional en el sentido histórico. De esta forma, el próximo título de la serie se convertiría en el segundo juego de la última década en desarrollarse en este periodo.

Por el momento no hay información oficial por parte de Activision, y se desconoce si veremos algún tipo de integración con Warzone, como lo que sucedió con Black Ops Cold War. Considerando que la revelación del nuevo Call of Duty se lleva a cabo en la segunda mitad del año usualmente, el probable que tengamos que esperar un par de meses antes de ver un comunicado oficial al respecto.

Vía: Eurogamer