Hello Kitty y más personajes de Sanrio han llegado a New Horizons

El día de hoy, 26 de marzo, Animal Crossing: New Horizons ha recibido una nueva actualización, la cual da pie a una nueva colaboración con Sanrio, la compañía japonesa detrás de propiedades como Hello Kitty, e incluye una nueva serie de tarjetas Amiibo.

En estos momentos ya están a la venta seis tarjetas Amiibo basadas en las siguientes series de Sanrio: Hello Kitty, Pompompurin, Cinnamoroll, My Melody, Little Twin Stars y Kerokerokeroppi. Cada una nos ofrece nuevos trajes, muebles, accesorios y la posibilidad de invitar a un personaje único a nuestra isla. El Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack ya está disponible en diferentes tiendas físicas y digitales.

Junto a esto, Animal Crossing: Pocket Camp, el juego para dispositivos móviles, ha comenzado un evento especial el día de hoy, el cual terminará el próximo 10 de mayo. Aquí, los jugadores tendrán la oportunidad de adquirir un reloj de Sanrio Characters completamente gratis, y comprar una serie de objetos basados en estas propiedades.

En temas relacionados, aquí puedes checar el tráiler de New Horizons que revela todo el contenido del juego disponible en marzo.

Vía: Nintendo