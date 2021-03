¡Cuidado! Balan WonderWorld puede ser un peligro para tu salud

Tal parece que Balan WonderWorld, el siguiente gran juego de Yūji Naka, creador de Sonic the Hedgehog, puede causar un grave problema a la salud de las personas. Como lo señala Game Informer, uno de los jefes de este título puede ser dañino para la gente susceptible a la epilepsia.

Como lo señala Liana Ruppert, quien previamente advirtió ante posibles escenas epilépticas en Cyberpunk 2077, Bala WonderWorld incluye un momento en donde la pantalla comienza a brillar de manera incontrolable, algo que incluso puede afectar a personas que usualmente no se ven dañadas por este tipo de imágenes, ya que jugadores que no padecen de esto han reportado náuseas y dolores de cabeza.

El problema en cuestión se presenta a partir del minuto 12:40 en el siguiente video, cuidado, también hay spoilers.

Afortunadamente, los desarrolladores se han percatado de este problema, y han mencionado que un parche de día uno está disponible para corregir este inconveniente, el cual han mencionado es un glitch y no algo que deliberadamente incluyeron en el juego. De igual forma, esta actualización mejora varios aspectos generales del título. Esto fue lo que comentaron:

Please ensure that you install the Day 1 Patch before playing.

We have received reports of a photo-sensitive epilepsy risk from a potential flashing bug if playing the game un-patched.

The Day 1 Patch prevents this issue as well as enhances the overall play experience.

— Balan Wonderworld (@balanwworld) March 26, 2021