El valor de Capcom alcanza un nivel histórico gracias a Monster Hunter Rise

Hoy, 26 de marzo de 2021, por fin está disponible Monster Hunter Rise en Nintendo Switch. Este lanzamiento no solamente es importante para los fans de la serie, sino que ha impulsado las acciones de Capcom, al grado de alcanzar un nivel histórico, convirtiendo a la compañía en la segunda empresa third party de videojuegos más exitosa de Japón.

De acuerdo con Serkan Toto, analista experto de la industria japonesa, el día de hoy las acciones de Capcom llegaron a un valor de ¥7.410 yenes por acción, el punto más alto en la historia de la compañía. De igual forma, esto representa una capitalización de mercado real de mil millones de yenes. Como se señala en ResetEra, la única empresa third party en Japón que supera a Capcom es Bandai Namco con ¥1.74 mil millones de yenes.

Capcom stock reached an all-time high today (Friday) in Tokyo.

Make good games and your shares shall rise. pic.twitter.com/RlFns8zeQs

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) March 26, 2021